Paketzustellung betroffen Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Post auf

Unterdessen kündigte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie für die kommende dritte Verhandlungsrunde am 21./22. September ein Angebot an, bei dem nach seinen Worten unter anderem überproportionale Lohnsteigerung der unteren Lohngruppen vorstellbar seien.



Warnstreiks hatte es zuletzt auch in Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Nordrhein-Westfalen gegeben. Über die Warnstreiks in NRW kurz vor der dortigen Kommunalwahl am Sonntag zeigte sich die Post verärgert. Nur durch eine Änderung der Abläufe habe bisher sichergestellt werden können, dass die Briefwahl nicht gefährdet sei, erklärte das Unternehmen.



Mehr zum Thema

Bis 2050 will die Deutsche Post DHL klimaneutral werden. Vielen ist das zu langsam. Post-Vorstand Thomas Ogilvie erklärt, warum es nicht schneller geht.