Pandemie, Ukrainekrieg, Inflation Diese Grafiken zeigen, wie die Krisen der letzten Jahre Dienstreisen veränderten

Parallel zur offenbar sinkenden Relevanz des China-Geschäfts nahmen Dienstreisen nach Indien in den vergangenen fünf Jahren stetig zu. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den einhergehenden Reisebeschränkungen ab 2020 stieg der Anteil Indiens an den Reisen in beide Länder von 21,7 Prozent auf ca. 35 Prozent in den Jahren 2020 und 2021 an. 2022 erreichte der indische Dienstreiseanteil sogar fast 80 Prozent. Im vergangenen Jahr lagen Dienstreisen nach China und Indien dann in etwa gleichauf. „Offenbar schauen sich kleine und mittlere Unternehmen auf dem Subkontinent nach Alternativen zum Reich der Mitte um“, schlussfolgern die Autoren der Studie.