Pandemie Wie ausgerechnet die Coronakrise das Ende des Schlangestehens einläuten könnte

Besonders häufig reihen sich Menschen vor der Kasse eines Supermarkts. Der mittelständische Wagenhersteller Bizerba aus dem schwäbischen Balingen will das Phänomen abschaffen – und macht damit sogar dem US-Handelsriesen Amazon Konkurrenz. „Supersmart powered by Bizerba“ lässt Kunden ganz ohne Kasse einkaufen. In einem Geschäft in der Nähe von Würzburg ist das innovative System, das auf das Zusammenspiel von Wagen, Kameras, und KI setzt, bereits im Einsatz. Die Metro setzte das System schon in mehreren ihrer Cash- und Carry-Märkte in der Türkei und in Tschechien ein und plant einen weltweiten Roll-Out.