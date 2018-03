Dirks hatte bei einem Unternehmertreffen am Tegernsee am Freitag deutlich gemacht, er glaube nicht mehr daran, dass der neue Berliner Flughafen noch in Betrieb gehen werde. „Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut“, zitiert die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ den Lufthansa-Vorstand. Er hatte zudem erläutert, die Lufthansa stehe vor dem Problem, dass ihre Ausstattung im Hauptstadtflughafen zwar installiert, nach jahrelanger Verzögerung der Eröffnung inzwischen aber bereits überholt sei.