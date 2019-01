Pannenhilfe Der ADAC wird zum Schlüsseldienst

Die SE, deren Jahresumsatz 2017 rund 1,2 Milliarden Euro betrug, sucht nach neuen Betätigungsfeldern. Bislang ist sie vor allem im Versicherungsgeschäft aktiv. An Versicherungsbeiträgen, etwa für Kfz-, Reise- und Rechtsschutzpolicen, nahm sie 2017 rund 782 Millionen Euro ein. Auch in der Autovermietung ist die ADAC SE tätig. Die Hoffnung in der Münchner ADAC-Zentrale ist, dass nicht nur die SE von neuen Services profitiert: Jedes neue Mitglied sichert dem Verein zusätzliche Beiträge. Der ADAC e.V. nimmt aktuell rund eine Milliarde an Mitgliedsbeiträgen ein.