Pannenserie Boeings Krise ist eine Warnung an alle Manager

Die Pannenserie beim US-Flugzeugbauer Boeing reißt nicht ab. Am Donnerstag verlor eine Boeing 777 von United Airlines beim Start in San Francisco ein Rad. Eine neue 737 Max ebenfalls von United kam am Wochenende in Houston von der Bahn ab, landete im Gras. Und am Montag sackte dann eine Boeing 787 Dreamliner der chilenischen Fluglinie Latam zwischen Sydney und Auckland aufgrund eines „technischen Problems“ abrupt ab, wobei 50 Passagiere und Crewmitglieder verletzt wurden.