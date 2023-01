Paramount+ und die Deutsche Bahn „In Los Angeles kommt all das wahnsinnig gut an“

Bis zum 31. März zeigt der Streaming-Anbieter zudem „ausgewählte Blockbuster und Serien“ im ICE-Portal. „Neben Paramount und uns profitieren also vor allem die Reisenden, die in den nächsten Monaten kostenlos in den Paramount+-Content reinschnuppern können“, sagt dazu Bahnvorständin Stefanie Berk. Die Resonanz der Kunden sei bislang sehr gut. Und bei Paramount ist man hellauf begeistert: „Diese Premiere im Zug, die Bereitschaft der Bahn, einen ihrer ICEs mit dem Paramount-Logo zu versehen – all das kommt hier in Los Angeles wahnsinnig gut an“, sagt Sabine Anger.



Die Paramount-Managerin muss sich aus Hollywood zuschalten, als sie und Bahn-Vorständin Berk mit der WirtschaftsWoche verabredet sind. Ihr Arbeitgeber präsentiert seinen internationalen Repräsentanten aus Europa und dem Rest der Welt dort gerade seine neuesten Streaming-Inhalte für 2023 und 2024. Anger ist gut gelaunt an diesem sonnigen Morgen in Kalifornien – auch, weil ihr der Bahn-Deal offenbar einiges an Schulterklopfern in Hollywood eingebracht hat. Alle Executives von Paramount seien gerade vor Ort, sagt sie. Sie hätten ihr gegenüber geäußert, „very happy“ zu sein, „dass wir einen der führenden Reisepartner in Deutschland als Marketingpartner gefunden haben“. Noch dazu sei diese Art der Vermarktung „viel zeitgemäßer und digitaler“ als etwa eine herkömmliche Anzeige.