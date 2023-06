Parkgebühren und Co. Diese 6 Grafiken zeigen Deutschlands Parkplatz-Drama

„In den Innenstädten ist es bereits sehr schwierig, Parkplätze zu finden. Und der ein oder andere, der ein Auto hat und sich nicht auf die Bahn verlassen will, der wird dann schließlich in die Vororte ziehen“, erklärt der Auto-Experte. In den deutschen Großstädten dauert die Parkplatzsuche durchschnittlich über fünf Minuten. Für die Suche nach einem Parkplatz an der Straße (on-street) müssen Menschen in Frankfurt sogar schon mal zehn Minuten einplanen – in Berlin, Düsseldorf und Köln suchen Autofahrer im Durchschnitt neun Minuten lang.