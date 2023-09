Pay-TV-Sender: Barny Mills steigt zum Chef von Sky Deutschland auf

Sky-Deutschland-Finanzchef Barny Mills wird neuer Chef des Pay-TV-Senders. Er trete seinen Posten sofort an und werde Nachfolger von Devesh Raj, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Raj wiederum wechsele nach fünf Jahren an der Firmenspitze nach Großbritannien, wo er das operative Geschäft von Sky UK übernehmen werde.