PayPal-Deutschlandchef „Deutschland ist kein Bargeldland mehr“

Und in Deutschland?

Auch in Deutschland gibt es inzwischen mehr als 29 Millionen Kunden – knapp 14 Prozent mehr als Ende 2019. Es liegt ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jahr hinter uns. Aber die Basis für dieses Wachstum und das Vertrauen in PayPal haben wir schon vorher geschaffen.



Welche Basis meinen Sie?

Es gibt ein paar Themen, die deutschen Verbrauchern sehr wichtig sind. Und die decken wir gut ab. Dazu gehören vor allem Vertrauen und Sicherheit. Die Deutschen mögen es zum Beispiel nicht, wenn sie ihre Kontodaten oder sonstige sensible Finanzinformationen an einen Händler weitergeben müssen. Wenn Sie mit PayPal bezahlen, ist das nicht nötig. Es werden keine Finanzdaten mit dem Händler geteilt. Das schafft Vertrauen.