PayPal-Deutschlandchef „Deutschland ist kein Bargeldland mehr“

Im stationären Handel ist PayPal kaum sichtbar, obwohl bereits Ihr Vorgänger damit begonnen hat, dass Kunden auch an der Kasse mit PayPal zahlen können. Warum kommen Sie hier nicht voran?

Durch die Pandemie hat das bargeld- und berührungslose Bezahlen im Laden vor Ort sehr an Bedeutung gewonnen. Wir haben daher im Mai 2020 den PayPal QR-Code für kleine Händler eingeführt. Dieser bietet stationären Händlern eine unkomplizierte Lösung für den Empfang kontaktloser Zahlungen in ihren Läden, über die sie sowohl ihre Mitarbeiter als auch ihre Kunden schützen können. Der QR-Code kann in wenigen Schritten erstellt und gleich verwendet werden, da er nicht in bestehende Kassensysteme integriert wird. Er richtet sich an Händler, die bisher nur Barzahlung angeboten haben. Zum Zahlen öffnen Kunden die PayPal-App und scannen den Code, um die Zahlung abzuwickeln. Durch die Pandemie rücken kontaktlose Zahlarten immer weiter in den Vordergrund und werden für uns auch 2021 ein zentrales Thema bleiben.