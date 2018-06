Gefeiert wurde allerdings nicht. Noch nicht einmal eine Pressekonferenz gab es. Genau so hatte Pieter van der Does, einer der zwei Adyen-Gründer, kürzlich auch angekündigt: „Wir feiern lieber Updates bei den Funktionen auf unserer Plattform.“



Vor zwölf Jahren von Pieter van der Does und Arnout Schuijff in Amsterdam als Start-up gegründet, konnte Adyen schnell prominente und finanzstarke Investoren von sich überzeugen. Neben Singapurs Staatsfonds Temasek investierten Größen wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Twitter-Gründer Jack Dorsey in die Niederländer.