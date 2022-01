PCR-Tests „Ich verstehe nicht, wieso die Kapazitäten knapp sein sollen“

Wirtschaftswoche: Herr Neumeier, laut dem Entwurf der Ministerpräsidentenkonferenz plant die Bundesregierung, die kostenlosen PCR-Tests nur noch auf sogenannte vulnerable Gruppen zu beschränken, also etwa Ältere, Kranke sowie Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegediensten. Welche Konsequenzen dürfte dieser Beschluss haben?

Neumeier: Ich sehe darin ein großes Problem. Die Positivrate unserer PCR-Tests liegt derzeit bei rund 42 Prozent, das ist sehr hoch. Und das bestätigt, dass viele Leute, die einen PCR-Test machen lassen, dringend wissen wollen, ob sie das Virus haben oder nicht. Viele hofieren ja jetzt die Schnelltests. Aber es gibt nun mal im Verlauf einer Infektion eine gewisse Zeitspanne, in der ein Schnelltest ein negatives Ergebnis anzeigt, obwohl man eigentlich positiv ist. Ein PCR-Test ist hier deutlich zuverlässiger. Die Qualität von Schnelltests reicht aus, wenn man den mehrmals pro Woche macht, wie etwa in Schulen und Kitas, aber wirklich zuverlässig eine Infektion nachweisen kann man damit nicht.