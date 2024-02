Und als wäre nicht schon alles blöd genug, kommt mittlerweile die digitale Trinkgeld-Raffgier hinzu. Das geht dann so: Stellen Sie sich ein schickes Café vor, also so eins mit hellem Holz, weißen Tischplatten, mit Stullen, Cupcakes und Selbstbedienung.



An der Kasse: „Das sind dann 12 Euro 40 bitte.“

Sie: „Mit Karte bitte.“

Kassiererin bittet Sie, Ihre Karte kurz an das Lesegerät zu halten und dreht das an einem Ständer montierte iPad herum: „Bitte auswählen.“

Und dann steht da:

Trinkgeld: 10 Prozent 15 Prozent 20 Prozent



Da dürfen Sie dann etwas anklicken. Weil Sie es sind. Hier wird also zum einen erwartet, dass man bei Selbstbedienung vor dem Verzehr Trinkgeld gibt, zum anderen sind 10 Prozent von 12 Euro 40 bereits 1 Euro 24. Aufrunden auf 13 Euro wird von Ihrem Dienstleister gar nicht mehr als Option in Erwägung gezogen. 20 Prozent wären schon 2 Euro 48. Bei Selbstbedienung. Bevor man auch nur einen Schluck getrunken und einen Bissen herunterschlucken konnte, um zu beurteilen, ob das Gebotene ein Trinkgeld verdient.