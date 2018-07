Personal bei Tui „Mitarbeiter mit Lust auf Neues wollen wir stärken“

WirtschaftsWoche: Frau Eller, mit der Digitalisierung sind Ängste verbunden. Zum Beispiel, ob der eigene Job in Zukunft nicht etwa auch von einem Algorithmus erledigt werden kann. Wie viele Tui-Mitarbeiter müssen denn davor bangen?

Elke Eller: Tui befindet sich mitten in der digitalen Transformation. Als Tourismuskonzern mit eigenen Hotels, Kreuzfahrtschiffen und Fluggesellschaften wird es allerdings immer einen großen Anteil von Mitarbeitern geben, die im direkten Kontakt mit unseren Gästen sind. Und diese persönliche Zuwendung zum Gast werden wir kaum digitalisieren können, wollen wir auch nicht. Aber wir können sie dank digitaler Technologien individueller machen, zum Nutzen der Gäste. Ein Beispiel: Unsere Reiseleiter weltweit sind heute mit iPads ausgestattet und kommunizieren nun untereinander, geben sich Tipps, informieren sich über Flugänderungen – und können so unsere Gäste besser informieren. Und die Gäste können so natürlich auch einfacher mit den Reiseleitern kommunizieren.