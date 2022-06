Personal-Software: HR-Startup Personio ist nun 8,5 Milliarden Dollar wert

Personio hingegen hat seine Bewertung seit Januar 2021 verfünffacht. Aktuell kommt das 2015 gegründete Unternehmen auf mehr als 6000 Kunden in Deutschland und anderen europäischen Ländern, für die das Startup Personalprozesse wie Stellenausschreibungen, Zeiterfassung, Lohnabrechnungen oder Personaldaten digitalisiert. Renner will keinen Einblick in Umsatz- oder Ergebniszahlen geben, sagt aber, Personio wachse „sehr schnell“. Mit der jüngsten Geldspritze will der Firmenchef das auf kleine und mittelständische Firmen konzentrierte Geschäft ausbauen und langfristig planen. Erst kürzlich hat Personio den Berliner Automatisierungsspezialisten Back übernommen. Weitere Zukäufe stehen laut Renner erstmal nicht auf dem Zettel.