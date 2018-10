Personalberater „Schnell ist ein Headhunter, wenn er sechs Monate braucht“

Was ist den Unternehmen denn sonst eine hohe Headhunter-Provision wert? Könnten sie nicht via Internet und über die Job-Portale selbst und billiger Kandidaten suchen?

Durchaus, da findet man Kandidaten und kann auch freie Stellen bekanntmachen. Aber es gibt Fälle, in denen Personalberater besser sind als das Internet.



Und wofür bezahlen Unternehmen die Personalberater?

Es gibt immer Positionen wie etwa in Ad-hoc-mitteilungspflichtigen Gesellschaften, die sehr diskret besetzt werden müssen. Da darf nichts an die Öffentlichkeit dringen, da sind Personalberater unersetzlich. Und die Unternehmen erwarten von ihren Personalberatern, dass sie eine Meinung zu den Kandidaten haben - sie sollen also Diagnose-Kompetenz mitbringen. Und ganz entscheidend ist, dass man mit manchen gefragten Top-Managern nur über persönliche Ansprache und meist auch nur mit einer großen Personalberater-Marke im Hintergrund in Kontakt kommt.