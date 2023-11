Personaldienstleister FairTrain Warum der GDL-Chef eine Leiharbeitsfirma gründete

Im Kern soll das neue Unternehmen den Druck auf die Deutsche Bahn erhöhen und unzufriedenen Lokführern den Wechsel in den GDL-Tarifvertrag erleichtern. Und offensichtlich lässt FairTrain die Bahn nicht vollends kalt. Bei den am Ende abgeblasenen Tarifverhandlungen in der vergangenen Woche stand FairTrain ganz oben auf der Besprechungsliste, vermutlich ist die Genossenschaft auch an diesem Donnerstag Thema. Die Bahn will versuchen, die Bedeutung der Leihfirma einzudämmen. Ihre Sorge: Geht der Plan der Gewerkschaft auf, könnten Arbeiter zu FairTrain überlaufen. Auch Nachahmer aus anderen Gewerkschaften wären dann denkbar.