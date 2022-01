Personalwechsel: Autovermieter Sixt verkleinert den Vorstand

Der Produktbereich Van&Truck war erst mit Berufung Maraschs im Januar ein eigenes Sixt-Vorstandsressort geworden. Damals hatte Vertriebschef Konstantin Sixt erklärt, die Vermietung von Vans und Trucks habe sich in den letzten Jahren „zum Hidden Champion in unserem Produktportfolio entwickelt“. Für die Zukunft sehe man hier „großes Umsatzpotenzial – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in unseren internationalen Märkten“. Doch schon knapp zwölf Monate später nimmt Sixt eine Korrektur vor: Die Zuständigkeit für Van&Truck wird im nun vierköpfigen Vorstand in das Aufgabengebiet von COO Nico Gabriel eingegliedert. Man könnte auch sagen: Die Bedeutung der Sparte wird zurecht gestutzt.