Peter Gerber Der Jurist, der bei Condor eine Legende ersetzt

Der neue Condor-Chef Peter Gerber weiß spätestens seit dem 21. Dezember, wie erdrückend die Erwartungen an ihn sind. An dem Abend verabschiedete der Ferienflieger Gerbers Vorgänger Ralf Teckentrup mit einer Riesensause in den Ruhestand. In der gewaltigen Wartungshalle 7 am Düsseldorfer Flughafen feierte nicht nur die Elite der deutschen Touristik den in der Branche „Tecke“ genannten Manager als „Legende“. Vorbei kamen auch Airbus-Vizechef Christian Scherer sowie Lufthansa-Lenker Carsten Spohr. Und das, obwohl sich die beiden und ihre Airlines ansonsten regelmäßig in den Medien oder vor Gericht beharken. Als Höhepunkt enthüllten die Mitarbeiter einen neuen Airbus-Langstreckenflieger in einer Sonderlackierung mit „danke tecke“ statt „Condor“ auf dem Rumpf. „Nach all dem Lob habe ich zwischendurch gedacht, Superman kommt doch aus Westfalen“, kommentierte der in Beckum geborene Manager mit einer für ihn ungewöhnlichen Rührung.