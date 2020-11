Peter-Pane-Chef „Lieferungen sind keine Frage des Wollens mehr – sondern ein Muss“

Was kann Ihr Lieferdienst denn besser als der Lieferando-Full-Service?

Zum einen ist in unserem Online-Shop die Produktpräsentation hochwertiger. Zum anderen bringen unsere ganz eigenen Peter-Pane-Fahrer dann das Produkt und das ist eine andere Haltung. Der Lieferando-Fahrer liefert ja von zahlreichen Restaurants. Da fehlt die Identifikation mit dem Produkt. Unsere Fahrer gehören fest zu unseren Teams in den Restaurants. Das hat einen großen Effekt auf die Auslieferung – und das Erlebnis des Kunden, auch an der Haustür. Unsere Fahrer sind schließlich Markenbotschafter auf der Straße.