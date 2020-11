Peter-Pane-Chef: „Lieferungen sind keine Frage des Wollens mehr – sondern ein Muss“

Jetzt wäre aber auch die Möglichkeit gewesen, den Lieferdienst als reine Lockdown-Gegenmaßnahme zu nutzen und es danach wieder einzustellen. Das machen viele Gastronomen genauso. Sie haben sich aber anders entschieden – sogar noch mehr investiert.

Das wäre im höchsten Maße unökonomisch. Wir haben in der Coronazeit bereits viel Geld verloren und parallel Zeit, Ressourcen und Geld in das Liefergeschäft investiert. Diese Ausgaben müssen sich also noch rentieren. Und das tun sie auch: Wir haben im Lockdown damit einen halbwegs anständigen Umsatz generieren können. Das Entscheidende ist aber: Wir haben uns nach dem Lockdown damit ein echtes Umsatzplus von 15 Prozent erkämpft.



Für mich sind es nun langfristig dauerhaft zwei Kanäle, die wir bespielen: In-house und zuhause.

2019 gab es nur Lieferando. Seit dem ersten Lockdown haben Sie mit „Peter bringt’s“ ihren eignen Lieferdienst mit eigener Plattform, die parallel zu Lieferando läuft. Geliefert wird in erster Linie nun mit hauseigenen Boten. Was ist denn das Für und Wider von Lieferando?

Wir schätzen Lieferando. Die machen ein sehr gutes Marketing und haben eine gewaltige Marktstellung. Da muss man auch platziert sein – das gehört dazu, wenn man im Liefergeschäft mitspielen möchte. Auf der anderen Seite ist es so, dass Lieferando sich primär darauf konzentrieren will und wird, seine Plattform anzubieten. Die sind gar nicht so sehr am Ausliefern interessiert.