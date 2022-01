Pferderennen und Shisha statt Bier Unternehmer wollen Oktoberfest in Dubai mit neuem Konzept retten

Das Projekt war im vergangenen Jahr bereits auf mehrere Hindernisse gestoßen: Im Juni 2021 untersagte das Münchner Landgericht den Slogan „Oktoberfest goes Dubai“. Das Gericht beanstandete eine Irreführung der Verbraucher, weil der Slogan so verstanden werden könnte, dass das Münchner Original in die Wüste auswandere. Ein philippinischer Investor, der einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investieren sollte, zahlte nicht. Er habe seine Zahlungsverpflichtungen nicht eingehalten, erklärten Ippen und Blume. Ursprünglich bestand die Gruppe der Organisatoren aus vier Gesellschaftern – doch die beiden anderen seien mittlerweile ausgeschieden, „weil „die Philosophien irgendwann auseinander gingen“, so Blume. Zusammen mit zwei Sponsoren hätten sie bislang eine einstellige Millionensumme investiert, mit weiteren Investoren liefen Verhandlungen.



Mehr zum Thema: Das Oktoberfest in Dubai soll also XXL-Format 2022 stattfinden. Doch statt Festzelten gibt es bisher nur Wüstensand. Einblicke in ein Exportgeschäft mit Hindernissen. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.