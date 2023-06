Pflege-Experte erklärt Darum ist das Gehalt beim Pflege-Dilemma nicht die zentrale Frage

Nochmal generell zum Pflege-Ansatz: Finden Sie Altenheime eigentlich gut?

Ziel der Pflege muss es sein, auch bei Pflegebedürftigkeit eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das geht im Quartier grundsätzlich besser als in einem Pflegeheim am Stadtrand. Meine Vision ist aber nicht die Abschaffung der Heime – denn manchmal ist nur dort gute Pflege möglich. Die Pflege muss dorthin kommen, wo die Menschen sind – zuhause, in Wohngemeinschaften oder eben im Heim, das möglichst ebenfalls im Quartier ist. Dabei sollte die Pflege sektorübergreifend oder besser noch sektorfrei organisiert sein. Und: Mit dem Einzug ins Heim bricht für viele Menschen das ganze soziale Netzwerk weg. Es muss aber gelingen, dieses informelle Hilfswerk aus Familie und Freunden zu erhalten, auch wenn der Einzug in eine andere Wohnform nötig ist. So wird die Pflege in allen Wohnformen durch einen Mix aus Profis und Laien gemacht – was angesichts der Personalsituation in der Pflege auch notwendig ist.



Lesen Sie auch: Die WirtschaftsWoche hat das Insolvenzverfahren der Pflegeheim-Kette Convivo begleitet. Ein Report über das deutsche Pflege-Paradox.