Pfleger dringend gesucht: Wie Kliniken ausländische Kräfte umwerben

Pfleger aus Nachbarländern einzuladen, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kürzlich vorschlug, war keine Option. „Wichtig war mir, dass wir mit einem Land den Prozess gestalten, das nicht selber unter einem Mangel leidet“, sagt Heepe. So fielen europäische Nachbarn weg. Zudem habe die Erfahrung mit Pflegern aus Spanien und Italien gezeigt, dass eine geringe Distanz zur Heimat eine Rückkehr in Krisenphasen begünstigt; andere nutzten eine Zeit in Berlin nur als Karriere-Sprungbrett und zogen dann weiter. So kam die Charité, anfangs mit Hilfe einer Vermittlungsagentur und inzwischen auf eigene Faust, auf Albanien und Mexiko.