Plastikabfälle auf Irrfahrt Von Deutschland in die Türkei und nach Vietnam

Insgesamt geht es um etwa 400 Container mit Abfällen aus Deutschland, die zwischen November 2020 und Februar 2021 in türkischen Häfen ankamen. Eigentlich hätte der Plastikmüll in der Türkei recycelt werden sollen, in einer Anlage des Unternehmens 2B Plast, etwa 200 Kilometer östlich von Istanbul. Doch das Unternehmen hat seine Importlizenz verloren und auch die Erlaubnis, Plastikabfälle aus gelber Sack oder gelber Tonne zu verarbeiten. Das Unternehmen befindet sich im Streit mit den Behörden, vor Gericht will es alle Anschuldigungen widerlegen. In der Zwischenzeit rottet der Müll weiter vor sich hin.