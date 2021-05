Plastikmüllexporte Warum die Türkei deutsche Abfälle zurückschicken will

Konkurrent Lobbe zeigt sich weniger transparent. „Wir arbeiten in sehr engem Austausch mit der für uns zuständigen Behörde, um den Sachverhalt aufzuklären“, sagt Geschäftsführer Michael Wieczorek nur. „Zu laufenden Untersuchungen können wir derzeit nicht Stellung nehmen.“ Auch zu den an 2BPlast gelieferten Mengen wolle man sich nicht äußern.



Frachtpapiere und E-Mails zeigen, dass die Exporte von Lobbe an 2BPlast erheblich sein dürften. Mindestens 60 Container aus der Sortieranlage in Iserlohn befinden sich demnach noch in der Türkei. 37 Container davon hat Lobbe erst in diesem Jahr exportiert. Das ist heikel, weil die Türkei ihre Importbestimmungen Anfang 2021 geändert hat. Seitdem ist der Import von vermischten und auch „mechanisch sortierten“ Plastikabfällen verboten. Lobbe erklärt dazu: „Eine illegale Abfallverbringung können wir seitens Lobbe ausschließen.“ Eine weitere Lieferung von 37 Containern des Sortierers Meilo hatten Zollbehörden bereits im März wegen der neuen Importbestimmungen der Türkei im Hafen von Antwerpen gestoppt und nach Hessen zurückgeschickt.