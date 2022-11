Plattformgeschäft trifft 10-Minuten-Lieferdienst Lieferando und Getir kooperieren

Neben dem Heimatmarkt Türkei ist Deutschland einer der wichtigsten Märkte für Getir. Das zeigt sich nicht nur an der Lieferando-Kooperation. Denn zurzeit befindet sich Getir in Verhandlungen über den Kauf des Berliner Schnelllieferdienstes Gorillas, wie die US-Nachrichtenagentur „Bloomberg“ vor rund vier Wochen als erste berichtete. Mit einer Entscheidung wird bis Anfang Dezember gerechnet. Gorillas, Anfang 2020 von Kagan Sümer gegründet, ist in 21 deutschen Städten aktiv – dreimal so viele wie Getir. Mit einer Übernahme könnte Getir auf einen Schlag seine Marktpräsenz in Deutschland deutlich erhöhen.