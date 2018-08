Pleite im Wettmarkt Sportwettenveteran Mybet stellt Insolvenzantrag

Der Wettanbieter, der zunächst als Fluxx.com gestartet war, später Jaxx hieß und zuletzt in Mybet umgetauft worden war, steckte schon längere Zeit in der Krise. So gab es regelmäßig Konflikte mit Regulierungsbehörden, die dazu führten, dass das Geschäft in einigen Ländern aufgegeben werden musste. Hinzu kamen IT-Probleme und Ärger mit Geschäftspartnern. Verschärft wurden die Lage durch eine Entscheidung des Finanzamtes Frankfurt, das säumige Steuern über rund vier Millionen Euro einforderte.