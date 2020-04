Pleitevirus Mehr Großinsolvenzen im März – ausgestanden ist es damit längst nicht

„Was wir aktuell sehen, sind die ersten Krisenvorläufer“, sagt der Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Rainer Eckert von der Wirtschaftskanzlei Eckert Rechtsanwälte. „Bislang meldeten ganz überwiegend Unternehmen Insolvenz an, die teilweise schon seit Jahren mit existenziellen Problemen kämpfen“, so Eckert. Doch dabei dürfte es kaum bleiben.



So rechnet der Kreditversicherer Coface bereits mit einer globalen Rezession, in der die Firmeninsolvenzen weltweit um 25 Prozent steigen werden. Den größten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen erwartet Coface in den USA mit plus 39 Prozent. Doch auch viele westeuropäischen Länder wären stark betroffen, so prognostiziert Coface für Großbritannien einen Insolvenzanstieg um 33 Prozent, Spanien um 22 Prozent, Italien um 18 Prozent und Frankreich um 15 Prozent. In Deutschland werde der Anstieg mit elf Prozent ebenfalls zweistellig ausfallen.