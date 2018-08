Politischen Spannungen: Pharmakonzerne schlagen wegen Blockade in Saudi-Arabien Alarm

Die politischen Spannungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien haben deutsche Arzneimittel- und Medizintechnik-Hersteller auf den Plan gerufen. In einem an Kronprinz Mohammed bin Salman adressierten Brief warnen sie vor den Folgen des Ausschlusses deutscher Pharmakonzerne von Ausschreibungen im staatlichen Gesundheitssystem des Golfstaates. "Diese Maßnahme könnte große negative Auswirkungen auf die nachhaltige Versorgung mit innovativen, lebenswichtigen Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten im Königreich Saudi-Arabien haben", heißt es in dem gemeinsamen Schreiben des Verbandes forschender Arzneimittel-Hersteller (VFA) und zweier weiterer Branchenverbände, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.