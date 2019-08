Porto-Erhöhung zahlt sich aus Post will 2020 operativen Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro

Helfen dürfte der Post dabei im zweiten Halbjahr auch die Erhöhung des Briefportos in Deutschland. Das Massenprodukt Standardbrief etwa kostet seit dem 1. Juli 80 Cent nach zuvor 70 Cent. Aber auch bei Paketen hat die Post an der Preisschraube gedreht. Zudem setzen die Bonner auf ein starkes Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal, sagte Kreis. Im Jahr 2020 will die Post einen großen Schritt nach vorn machen: Der operative Ertrag soll dann auf mehr als fünf Milliarden Euro klettern.