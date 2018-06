Post-Chef Appel: Streetscooter mehrere Milliarden wert

„Einzelne Analysten haben berechnet, dass der Streetscooter mehrere Milliarden wert ist“, sagte Post-Chef Frank Appel der WirtschaftsWoche. Die Post selbst habe zwar nie eine Zahl in den Mund genommen. Aber: An dem Kleintransporter mit Elektromotor gebe es „sehr viel Interesse, aus Deutschland und dem Ausland, von privaten Investoren und auch strategischen“, so Appel.