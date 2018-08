Postcon: PostNL will sich von deutscher Tochter trennen

DüsseldorfPostNL zieht einen Schlussstrich unter ihre Expansion in den deutschen Markt und will sich deshalb von ihrer Tochter Postcon trennen. Die Vorbereitungen für einen Verkauf von Postcon seien angelaufen, teilten die mit Gewinnrückgängen kämpfenden Niederländer am Montag mit. PostNL wolle sich künftig auf die Kernmärkte in den Benelux-Staaten konzentrieren, erklärte Konzernchefin Herna Verhagen.