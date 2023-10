Prämien für Vielflieger Die wichtigsten Antworten zum neuen Statusprogramm der Lufthansa

Ab dem kommenden Jahr stellt die Lufthansa ihr Loyalitätsprogramm Miles & More grundlegend neu auf. Und vollzieht damit mehr als nur eine interne Neuorganisation: Miles & More ist mit 36 Millionen Kunden das größte Programm seiner Art - und wird nach der Veränderung deutlich anders funktionieren. „Einfach, transparent und auf den Punkt“, so heißt es in einem Werbefilm. Doch was genau bedeutet das? Wie wirken sich die Neuerungen aus? Wer profitiert, und wer verliert? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.