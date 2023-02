Präsentation der Jahresbilanz Produktion von Airbus ausgebremst

Die Engpässe in den Lieferketten bremsen Airbus. So verzögert sich der geplante Ausbau der Mittelstreckenjet-Produktion. Die monatliche Rekordrate von 75 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo soll erst 2026 erreicht werden und damit ein Jahr später als geplant. Konzernchef Guillaume Faury sprach bei der Präsentation der Jahresbilanz für 2022 am Donnerstag von einem komplexen Geschäftsjahr in einem „widrigen Geschäftsumfeld“.