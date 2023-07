Praxen und Labore als Renditeobjekt Hier operieren Finanzinvestoren besonders gern

Der Augenmediziner Horst Helbig, der am Uniklinikum Regensburg arbeitet, kritisiert die „Rosinenpickerei“ der Investoren: „Sie wollen primär Gewinne machen und so entstehen Vorgaben, sich auf lukrative Leistungen zu konzentrieren. Besonders beliebt sind da unkomplizierte Operationen am Grauen Star oder Medikamenten-Eingaben in das Auge, weil das Geld bringt.“ Eher schlecht vergütete Leistungen wie etwa Netzhautablösungen oder Schieloperationen bei Kindern würden sie dagegen gerne den ohnehin schon völlig überlasteten öffentlichen Kliniken überlassen.