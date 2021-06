Preis-Explosion bei Mietwagen Europcar-Manager findet, Mietwagenpreise waren „viel zu niedrig“

Die hohen Mietwagen-Preise in Urlaubsgebieten sorgen derzeit für Empörung. Sehen Sie die Preise als gerechtfertigt?

Meiner Meinung nach waren die Preise für Mietwagen in den vergangenen Jahren gerade in den Urlaubsgebieten angesichts der Flottenkosten und des Serviceumfangs viel zu niedrig. Oft kostete eine E-Bike-Miete wesentlich mehr als eine Automiete. Hauptgrund für die aktuell hohen Preise in einigen Urlaubsregionen ist die im Vergleich zu 2019 deutlich reduzierte Flotte aufgrund der gesunkenen Nachfrage während Corona. Entsprechend der Nachfrage haben wir wieder Fahrzeuge bestellt, um für die Sommersaison gut vorbereitet zu sein. Allerdings lässt die Halbleiterkrise Zweifel aufkommen, ob einige Autohersteller in der Lage sein werden, vollständig zu liefern, da sie nicht produzieren können. Wir beobachten die Situation ständig, um unseren Flottenplan gegebenenfalls anzupassen und dank unserer guten Beziehungen zu den Autoherstellern eventuellen Schwankungen entgegenzuwirken.