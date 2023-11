Preise der Deutschen Bahn Zugtickets in Deutschland werden immer teurer – während anderswo die Preise sinken

Während die Deutsche Bahn quasi ein Monopol verwaltet, wetteifern in Spanien im Fernverkehr auf einigen Strecken gleich vier große Zuganbieter miteinander. Auf den Zusammenhang zwischen größerem Wettbewerb und sinkenden Ticketpreisen hatte im Frühjahr auch die Monopolkommission hingewiesen. Ob der Vergleich des wenig ausgebauten Schienennetzes in Spanien mit der vergleichbar dichten Infrastruktur in Deutschland jedoch angemessen ist, darüber gibt es regelmäßig Streit.



