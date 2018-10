Pricewaterhouse Coopers Unternehmensberatung PwC profitiert von steigender Digitalisierung

Ungeachtet der Dynamik im Beratungsgeschäft bleibt indessen auch die Wirtschaftsprüfung ein „absolutes Kerngeschäft“ für PwC, wie der neue Deutschlandchef betont. PwC legte in diesem Bereich in Deutschland im letzten Geschäftsjahr um 3,1 Prozent auf knapp 767 Millionen Euro zu und dürfte damit klar größter Wirtschaftsprüfer in Deutschland geblieben sein.