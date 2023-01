Prinzessin gegen Weltkonzern „Es kann nicht sein, dass ich die Kosten trage – und McDonald’s das Geld kassiert“

Unterdessen hat sich die Prinzessin das Geld nun einfach selbst geholt – die Umsätze aus den Bar-Einnahmen reichten ihr nicht. Wenn Kunden in den Restaurants mit Karte zahlten, landeten die Umsätze bis Weihnachten weiterhin auf den umstrittenen Treuhandkonten. Deshalb erfand die Prinzessin die „digitalen Fastenwochen“, ließ die EC-Terminals von McDonald’s kurzerhand entfernen. So wurden die Kunden zur Barzahlung gezwungen – und das Geld landete in ihrer Kasse. Mittlerweile habe sie eigene Kartenlesegeräte angeschafft, mit denen das Geld auf ihren Konten landen soll.