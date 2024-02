Privatbank in Turbulenzen Chef von Julius Bär muss nach Signa-Debakel abtreten

„Im Namen des gesamten Verwaltungsrats drücke ich mein tiefes Bedauern aus, dass die vollständige Wertberichtigung des größten Engagements in unserem Private-Debt-Geschäft unseren Konzerngewinn für 2023 signifikant beeinträchtigt hat“, erklärte Lacher am Donnerstag. Die Bank schreibe die Kredite an eine nicht genannte Unternehmensgruppe im Volumen von 586 Millionen Franken vollständig ab.