Private Abschleppdienste Die Abzocke am Parkplatz

Als die WirtschaftsWoche an der angegeben Firmenadresse vorstellig wird, sind dort weder Häuser noch Büros zu finden. Nur Lagerhallen sind an der Adresse auszumachen. In einer davon befindet sich eine Kfz-Werkstatt. Ein junger Mechaniker öffnet das Tor und erklärt, dass Bercon Service schon seit Jahren nicht mehr hier sei. „Allerdings kommen immer wieder Leute vorbei und fragen nach Bercon“, erzählt der Mechaniker. Erst vor drei Wochen seien zwei Männer des Motorcycle-Clubs Hells Angels hier gewesen. „Die wirkten eher so, als ob sie Streit mit Bercon hätten“, sagt er. Bercon Service selbst teilte zu dem fragwürdigen Unternehmenssitz mit, dass das Unternehmen derzeit „im Umzug“ mit seinem „Gewerbehof“ sei und die Internetseite sich gerade in einer „Umarbeitungsphase“ befinde.