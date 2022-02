Private Luftfahrt Warum man kaum noch Privatjets kaufen kann – und was Trump damit zu tun hat

Die Zahl der Flüge in Privatjets ist in 2021 deutlich über das Vorcorona-Jahr von 2019 hinausgewachsen. In Europa gab es fünf Prozent mehr Privatjetflüge, in den USA sogar 30 Prozent. Die Zahl von 2020 ist dagegen leicht zu überbieten, weil der internationale Flugverkehr wegen geschlossener Grenzen völlig zum erliegen kam.



All diejenigen, die jetzt kein Flugzeug am Markt finden, das sie sich kaufen könnten, chartern für ihre Familienreisen einen Jet. Von dem Trend profitiert vor allem Vista Global, der Betreiber der Privatflugzeugflotte VistaJets, der Abos auf die stundenweise Nutzung von Privatjets anbietet. Kunden können mit einem Tag Vorlaufzeit dann überall auf der Welt in ein startklares Privatflugzeug einsteigen und an ihr Wunschziel fliegen. 2021 stieg der Umsatz von Vista Global um 60 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Fünf der zehn größten Unternehmen der Welt wurden 2021 bei ihnen Kunden.