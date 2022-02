Private Luftfahrt Warum der Jet-Set nicht abheben kann

Nur trifft die überschwängliche Nachfrage auf ein starres Angebot. Kurzfristig kann niemand mehr Flugzeuge bauen. Der Schweizer Hersteller Pilatus liefert einen jetzt bestellten Jet erst 2026 aus, so lang ist seine Auftragsliste. Die brasilianische Embraer und auch die Jetsparte von Airbus sind auf Sicht von zwei Jahren ausverkauft. Warren Buffetts Fractional-Jet-Firma NetJets hat bis auf Weiteres den Verkauf von neuen Flugabos eingestellt – 1500 Kunden stehen auf ihrer Warteliste. VistaJet dagegen, die ihren Abonnenten Privatflugzeuge rund um den Globus stundenweise zur Verfügung stellen, verbuchte 60 Prozent mehr Umsatz – sie hatten schon im vergangenen Jahr vorausschauend neue Jets bestellt.



Das Erschreckende: Bislang ist der Rummel am Flugzeugmarkt von privater Nachfrage getrieben. Die Unternehmenskunden sind noch gar nicht wieder am Jetmarkt, weil sie wegen der Omikron-Welle ihr Geschäft weiterhin hauptsächlich per Videokonferenz und am Telefon betreiben. Gecharterte Privatjets fliegen in der Folge also nicht mehr so oft an einem Tag für ein Meeting beispielsweise zwischen London und Genf hin und her, wie es vor der Krise üblich war, um Geschäftspartner zu treffen. Statt dessen fliegen sie zwischen London und Mallorca – und ein Kunde bleibt gleich einen Monat mit seiner Familie auf der Finca.