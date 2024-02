Privatisierung von Post und Telekom Von Spanien lernen: Warum die Regierung Post- und Telekom-Anteile nicht verkaufen sollte

Der geplante Wegfall der Mehrwertsteuer für die Post ist genau solch ein Beispiel: 19 Prozent Mehrwertsteuer sollen bei bestimmten Dienstleistungen wie dem Briefgeschäft mit den Geschäftskunden wegfallen. So kann sie um ein Fünftel billiger sein als die Wettbewerber. Die DHL-Aktie jedenfalls stieg in den zwei Wochen nach Vorlage des Referentenentwurfs am 28. November um zehn Prozent – doppelt so stark wie der Dax.