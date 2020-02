Privatjets sind gefragt wie nie Coronavirus sorgt für Boom im Businessjet-Geschäft

Dabei lassen sich die Reisenden ihre Sicherheit einiges mehr kosten als bisher. „Da herrscht eben auch der Markt“, sagt Leboursier. Schon außerhalb von Krisenzeiten ist für eine Flugstunde bis zu 4000 Euro in kleineren Jets fällig, mit den größeren Langstreckenjets von Bombardier oder Gulfstream auch bis zu 10.000 Euro. Damit schlägt etwa ein Flug innerhalb Europas mit gut 10.000 Euro und einer in die USA schnell mit 150.000 Euro zu Buche. Jetzt sind es schnell bis zu 20 Prozent und in manchen Fällen sogar bis zu 50 Prozent mehr, berichten Insider.



Dafür sorgt nicht nur die Gier der Jetbesitzer, deren Preise die Vermittler oft nur mit Aufschlag weitergeben. Es sind auch die Ansprüche der Kunden. „Wir haben oft die Vorgabe, dass kein Mitglied der Besatzung seit Januar in einer der Krisenregionen war“, so Lancaster. Andere verlangen eine zusätzliche Desinfektion des Jets plus eine Woche Ruhezeit. „Da winken dann viele Jetbesitzer ab, weil sie in der Ausfallphase zu viel Umsatz entgeht“, so ein Vermittler.