Privatjets „Wenn man ein Flugzeug kauft, kauft man mit Sicherheit immer das Falsche“

Aktuell berichten viele in der Privatjet-Branche, dass die Nachfrage in erster Linie von Privatleuten komme, die in Urlaub fliegen. Die Unternehmen dagegen sähen immer noch von Geschäftsreisen ab.

Das beobachten wir auch. Die Welt ist noch immer zur Hälfte verschlossen. Man kann vielleicht hinfliegen, muss dann aber in Quarantäne und viele andere Regeln befolgen. Wir bieten seit vielen Jahren unseren Kunden einen Probeflug an, um selbst die Effizienz des privaten Fliegens zu erleben. Jetzt nutzen sie das Angebot und sind begeistert. Alles dreht sich um das direkte Fliegen zur Destination, statt in großen Hubs umsteigen zu müssen. Der Privatflug-Markt wächst und wird zugleich erschwinglicher – das zieht auch private Kunden an. Zu der Verbilligung des privaten Fliegens tragen wir stark bei – früher konnte man nur einen Anteil an einem Jet kaufen oder gleich ein eigenes Flugzeug. Beides ist viel teurer als nur die Stunden, die man fliegt, zu bezahlen.