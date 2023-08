Probleme bei der Gütersparte der Deutschen Bahn Streit um DB Cargo: „Ein krankes System“

„Der Einzelwagenverkehr ist kein Hexenwerk“, meint Johannes Marg. Wenn es ihm als Bahn-Quereinsteiger gelinge, profitabel zu arbeiten, müssten andere das doch auch hinbekommen. Marg ist gelernter Buchhändler, rutschte nach dem BWL-Studium in die Bahnwelt. Seit sieben Jahren leitet er die Kreisbahnen. In Minden nutzt er die Güterbahn vor allem für den Entsorgungsverkehr, den Transporten von Abfällen. Dazu sammeln Entsorger in den beauftragenden Gemeinden und Unternehmen Metalle, Glas und Schrott ein, packen diese an verschiedenen Verladestellen in Spezialwaggons und verschicken sie quer durch die Republik in Müllverbrennungsanlagen.