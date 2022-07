Problemflieger Boeing: Schraube locker

Zuletzt war der Name Boeing in China wieder einmal in aller Munde – und das nicht aus den Gründen, die sich der Konzern wünschen würde. Ein Passagier eines Air China Flugs von Beijing nach Hengyang hatte eine lockere Schraube am Flügel einer Boeing 737NG bemerkt und gefilmt. Das Video, das er kurz darauf ins Internet stellte, ging schnell viral. Zwar erklärten Experten schnell, dass keinerlei Gefahr bestand, doch der Clip weckte Erinnerungen an den Absturz einer Boeing 737-800 in Dienste von China Eastern Airlines, bei dem im März 132 Menschen ums Leben kamen. Beim Wiederaufbau des ramponierten Rufs des Flugzeugbauers dürfte die lockere Schraube nicht gerade geholfen haben.